Chiuso il Clan 1899 degli ultrà Milan

Addio Clan 1899. Chiude definitivamente il locale storico a Sesto San Giovanni ritrovo degli ultras della curva sud milanista, messo «in liquidazione» dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale presieduta da Fabio Roia.

Gli stessi giudici, a giugno, avevano disposto un sequestro per un milione di euro a carico del capo ultrà Luca Lucci, tra cui, appunto, il «ramo aziendale relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande» nel locale, mettendo in luce che quel posto era anche «base operativa per riunioni» su traffici di droga. L'amministrazione giudiziaria nella sua relazione ha chiarito che il Clan 1899 era stato lasciato «in stato di incuria» e non era, dunque, un vero circolo aperto al pubblico, ma un luogo usato solo per la «riunione del giovedì della tifoseria». Lo stesso amministratore ha provato a chiedere alla società Milan se fosse interessata ad un «progetto» di Nuovo Clan, per «riavviare l'attività», ma la risposta è stata negativa.

Il Clan era anche un luogo, avevano scritto i giudici Roia-Tallarida-Pontani nel provvedimento di giugno, in cui avvenivano «consegne-ritiri» di droga e che vedeva «una costante affluenza di pregiudicati di elevato spessore criminale» anche «inseriti in contesti di criminalità organizzata».

Dagli accertamenti, avevano chiarito i giudici, Lucci (diventato noto anche per essere stato fotografato il 16 dicembre 2018 con l'allora vicepremier Matteo Salvini per la festa per i 50 anni della Curva Sud) emergeva come il «reale gestore, sebbene ne risulti formalmente un semplice dipendente». E il «forte afflusso di contanti» sui rapporti bancari intestati all'Associazione 1899 e poi sui conti correnti di Lucci rende «verosimile», spiegarono sempre i giudici, «l'ipotesi di unreimpiego» in tale attività «di proventi di traffici di droga per cui Lucci è stato indagato e condannato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

