«Chiudere i bar già alle 18»

Giammarco Oberto

Il rischio è concreto: la Lombardia potrebbe decidere di adottare misure più restrittive rispetto all'atteso nuovo dpcm. Se e quando i dati dovessero peggiorare ancora rispetto alla situazione già drammatica degli ultimi giorni (la regione è di nuovo la prima per numeero di nuovi contagi) e l'indice di contagiosità Rt dovesse salire. Una sorta di piano B, che per ora sta solo su carta, in una mail riservata inviata dal direttore generale dell'assessorato alla Sanità Marco Trivelli ad uso del Comitato tecnico scientifico che era stato convocato per ieri pomeriggio e poi è slittato ad oggi alle 15 per la concomitanza con la Cabina di regia con le Regioni convocata dal Governo.

Nel ventaglio di opzioni da prendere contro l'avanzata del Covid, agli esperti della Regione viene sottoposta anche la possibilità di anticipare la chiusura dei bar alle 18 - mentre il decreto del governo fissa l'orario alle 24 - e quella di ridurre la capienza dei mezzi pubblici. Inoltre si ventila l'ipotesi del ritorno alla didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado e allo smartworking «in ogni contesto applicabile».

Per ora non c'è nulla di deciso, è la nota del direttore Trivelli in risposta alla fuga di notizie. «Il documento citato contiene un ventaglio di proposte elaborate ad uso del Comitato tecnico scientifico, quale materiale istruttorio per la riunione odierna». Il documento sarà quindi esaminato oggi dal Cts, alla luce del dpcm del governo e soprattutto dei nuovi dati sull'andamento dei contagi. Soprattutto per quanto riguarda la città di Milano, su cui - dice il documento da sottoporre al Cts - l'allerta è massima.

I DATI. Ieri in Lombardia c'è stato un lieve calo dei nuovi positivi: 696 in 24 ore, contro i 1032 registrati domenica. Sono diminuiti però anche i tamponi eseguiti: 13.934 ieri contro i 15.590 del giorno prima. Invariati i decessi: tre ieri, tre domenica. La terapia intensiva tiene: due nuovi casi, il totale è 50. I nuovi casi sono in flessione nella provincia di Milano (da 460 a 363). A Milano città i casi sono scesi i 24 ore da 211 a 184.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 05:01

