Chiude stasera sulle note del Magica Musica Tour di Venerus il cartellone del Mi Ami Mi Manchi Festival: nella cornice del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco il cantautore milanese presenta dal vivo, per la prima volta nella sua città, il suo album d'esordio. Classe 1992, Andrea Venerus (il cognome viene dal nord est friulano ma lui è originario del quartiere di San Siro) ha saputo conquistare l'attenzione di critica e pubblico per il suo mix di eccentricità visiva e ricerca sonora. Il suo album Magica Musica, uscito nel febbraio di quest'anno, è stato anticipato a gennaio dal singolo Ogni pensiero vola realizzato con la partecipazione di Frah Quintale, rivelazione della scena street pop italiana. Le collaborazioni nel disco non mancano, se si pensa alla produzione firmata da Mace, e ai featuring con Gemitaiz, Rkomi e Calibro 35.

«Credo che tornare a suonare nel 2021 sia una grande responsabilità spiega Venerus - è per questo che con molto realismo sto pensando a ogni singolo dettaglio con amore e visione. Ricorderemo per sempre questa estate». Dopo aver vissuto a Londra e Roma, Venerus è tornato a Milano: «Sono tornato qui nel 2018, dopo tante esperienze in varie parti d'Italia e d'Europa. Milano per me è un po' come Itaca».

Stasera al Cortile delle Armi in Castello Sforzesco, ore 21, ingresso 28 euro, info www.miamifestival.it.(S.Gat.)



