Chievo salvo: improcedibilità

Marco ZorzoMILANO - Come volevasi dimostrare. Il Chievo e il suo presidente Luca Campedelli sono salvi. Questo significa che nel weekend tra il 18 e il 19 agosto, i gialloblù scaligeri scenderanno in campo in serie A. Il Tribunale nazionale della Federcalcio, ha dichiarato l'improcedibilità nei confronti del Chievo per la vicenda delle plusvalenze fittizie (per un vizio di forma). Gli atti sono stati restituiti alla Procura federale (un'altra sconfitta per il procuratore Pecoraro, dopo quella rimediata con il Parma).Per la stessa vicenda, il Tribunale federale nazionale ha punito con 15 punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2018-19 (nel caso riuscisse a iscriversi a un campionato) il Cesena (!). Con la restituzione degli atti del processo, la Procura federale deve ora decidere se istruire di nuovo un procedimento procedendo a un nuovo deferimento nei confronti del Chievo e del suo presidente Campedelli. Questo significa che il club della Diga, all'ombra di Giulietta e Romeo potrebbe scontare l'eventuale penalità nella massima divisione. Sì, perché il procuratore federale Pecoraro ha deciso di istruire immediatamente un nuovo procedimento, in cui dovrà ascoltare Campedelli ed emettere un successivo deferimento, a patto però che rispetti il termine dei 90 giorni dai primi, datati 25 giugno.I tempi sono stretti tanto che già nelle prossime ore dalla Procura arriverà la convocazione per una audizione del presidente del Chievo.Tuttavia, pur nel rispetto dei tempi, una sentenza emessa in concomitanza con l'avvio della prossima serie A, seppure fosse di colpevolezza per il Chievo, non potrebbe a quel punto penalizzarlo nella passata stagione mettendone a rischio la permanenza nella massima serie A. E com'era accaduto col Parma (Palermo e Zamparini su tutte le furie), ieri è toccato al Crotone: l'ira del club calabrese. «Procedere con immediatezza a instaurare il nuovo processo contro il Chievo per evitare che la società Fc Crotone abbia a subire ulteriori gravissimi danni».È quanto scrivono gli avvocati Giancarlo Pittelli ed Elio Manica, al Procuratore federale della Figc, Giuseppe Pecoraro, chiedendo che «a seguito della dichiarazione di improcedibilità contro il Chievo Verona per un errore tecnico nella mancata audizione del presidente Luca Campedelli, venga subito istruito il nuovo procedimento».riproduzione riservata ®