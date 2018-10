Chievo, disastro Ventura: 1-5

Lunedì 22 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Partita che non si può nemmeno commentare. Non è nemmeno iniziata. Già dopo 5' si capiva che non c'erano possibilità. Non c'era serenità per fare anche le giocate più banali». Così Gian Piero Ventura ha commentato il disastroso esordio sulla panchina del Chievo, con l'Atalanta che si è risollevata passando 1-5 al Bentegodi, grazie soprattutto a una tripletta di Ilicic, ai primi gol stagionali. Per gli atalantini a segno pure De Roon in apertura e Gosens in chiusura, nel finale rigore della bandiera di Birsa. Gialloblù in dieci dal 40' per l'espulsione di Barba.Il rientro deficitario del ct della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di Russia ha scatenato il web, tutt'altro che tenero nei confronti di Ventura. In un pomeriggio che ha invece detto bene alla famiglia Inzaghi. Simone, con la sua Lazio, è passato 0-2 al Tardini di Parma. Secondo tempo volitivo, premiato all'81' da un rigore di Immobile (74 gol in 99 gare ufficiali in biancoceleste) e al 94' dal sigillo di Correa. Forse insperato pareggio in rimonta per Filippo, con il Bologna al Dall'Ara capace di risalire con il Torino dallo 0-2 (reti granata di Iago Falque e Baselli) al 2-2 con zampate del bomber Santander e del difensore Calabresi.Allo Stirpe pirotecnico 3-3 tra Frosinone ed Empoli, con sorpassi e controsorpassi: illusoria la doppietta di Daniel Ciofani, pareggiata al 79' da una gran botta al volo di Uçan. Infine, nella gara del ricordo per Davide Astori, il Cagliari ha fermato la Fiorentina sull'1-1 al Franchi: al 60' rigore di Veretout concesso col Var, al 69' risposta del neo-papà Pavoletti. Stasera chiude la giornata il monday-night di Marassi tra Samp e Sassuolo.(M.Sar.)