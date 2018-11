Chievo, c'è il Di Carlo III Udinese, ecco Nicola

Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Comincia oggi il Mimmo Di Carlo atto terzo al Chievo. A lui il presidente Luca Campedelli s'è affidato per una salvezza che avrebbe del miracoloso. Ancor più di quella del 2008-09, quando prese i gialloblù sempre a novembre all'ultimo posto, sostituendo Beppe Iachini. Permanenze in A con Di Carlo anche nel 2009-10 e nel 2011-12 (ritorno dopo l'infelice parentesi alla Samp), prima dell'esonero nell'ottobre successivo. Il 54enne allenatore di Cassino ha firmato sino a giugno. Dovrà anche rigenerare un gruppo quanto meno sorpreso dalle dimissioni di Gian Piero Ventura. Che ieri sono sfociate in una risoluzione consensuale dell'accordo sino al 2020. E in una precisazione dell'ex ct azzurro, affidata all'Ansa: «Stavolta non tollero menzogne. Ho lasciato il Chievo non per i risultati, ma perché io e la società volevamo raggiungere la salvezza per due strade diverse. E ho rinunciato a due anni di contratto, senza pretendere alcunché. Mi hanno riconosciuto solo il mese di lavoro».Ufficiale anche l'arrivo di Davide Nicola all'Udinese (contratto sino al 2020) al posto dello spagnolo Julio Velazquez, sollevato dall'incarico. Nicola torna in pista dopo le dimissioni a Crotone dello scorso dicembre, seguite proprio a uno stop con i friulani.