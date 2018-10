Chievo, ancora ko Primo sorriso per il Frosinone

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Segnali di ripresa del Chievo, ma ancora non basta: i gialloblù perdono 2-1 a Cagliari, per Gian Piero Ventura seconda sconfitta su due panchine (sei stop di fila, considerando anche l'ultima parte della gestione D'Anna) e squadra ancora sotto zero in classifica. L'ex Rolando Maran incassa invece tre punti d'oro con un'altra rete da papà per Pavoletti (15') e con un bolide di Castro (59', altro ex). Il Chievo accorcia al 79' con Stepinski. «È un primo step, la ripresa mi ha detto che possiamo fare qualcosa»: così Ventura.Chi, finalmente, sorride, è Moreno Longo. Il Frosinone vince nettamente a Ferrara per 0-3 contro una Spal in continuo saliscendi dopo il successo sulla Roma all'Olimpico.Spumeggianti 2-2 negli altri incontri. Si comincia a pranzo con il derby di Reggio Emilia tra Sassuolo e Bologna, con i rossoblù avanti due volte (Palacio al 2', Mbaye al 56') e due volte raggiunti (Marlon al 17', rigore di Boateng all'85'). Stesso andamento a Marassi tra Genoa ed Udinese. Romulo apre dal dischetto al 32'. Nella ripresa tre gol in 5': Lasagna al 65', Romero al 67', De Paul (capolavoro) al 70'.(M.Sar.)