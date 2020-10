Chiesa va alla Juve e sui social i tifosi viola si scatenano e insultano il fratello Lorenzo

Timothy Ormezzano

Il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus scatena la rabbia dei tifosi viola sui social. E, tra i profili presi di mira, c'è anche quello del fratello Lorenzo, che ha 16 anni e gioca nelle giovanili del club di Commisso. «Mercenari, andate via da Firenze», «Dì a tuo fratello che è un figlio di put...», «Via la m... da Firenze» sono solo alcuni dei tantissimi messaggi da censurare apparsi sulla pagina Instagram di Lorenzo Chiesa.

Intanto, slitta alla prossima settimana la decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea su Juventus-Napoli. Il giudice si è infatti preso qualche altro giorno per valutare le carte sulla partita non disputata domenica scorsa allo Stadium. Cresce l'attesa per capire se verrà assegnata la vittoria per 3-0 a tavolino dei bianconeri o, più probabile, se il match verrà rinviato (forse al 13 gennaio) e al Napoli verrà però inflitto un punto di penalizzazione oppure un'ammenda salata per aver violato il protocollo.

Sul fronte Procura, quella di Torino ha aperto un fascicolo d'inchiesta, senza ipotesi di reato e senza iscrizioni sul registro degli indagati, per i sette giocatori juventini che lunedì avevano violato l'isolamento fiduciario nella bolla del J Hotel. I magistrati stanno valutando quali provvedimenti adottare. Si va comunque verso una sanzione amministrativa che al massimo sarà pari a mille euro, poiché nessuno dei calciatori bianconeri in fuga era positivo al Covid.

Infine, secondo Tuttosport, la Juve e Sarri sarebbero vicini alla rescissione. Il tecnico vorrebbe rimettersi in gioco al più presto. Tra le sue possibili corteggiatrici ci sarebbero la Fiorentina e la Roma. Il successore in bianconero di Sarri, intanto, incassa la fiducia di Danilo, che paragona il calcio di Pirlo a quello di Guardiola: Ha grande cura dei dettagli e pratica un gioco moderno molto simile a quello che ho conosciuto al Manchester City. Danilo è quindi tornato sulla sua decisione personale di viaggiare dall'Italia al Brasile, visto che tutti i miei test erano negativi. L'esterno brasiliano sta di fatto rimpiazzando nella difesa a tre De Ligt, che ieri ha cominciato la seconda fase del suo percorso riabilitativo. Il centrale olandese, reduce da un'operazione alla spalla, farà di tutto per rientrare in tempo per Lazio-Juve in programma il 7 novembre.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA