Chiesa, ginocchio crac e stagione finita Allegri nei guai e tegola anche su Mancini

Bruttissima tegola per la Juventus e per la Nazionale. C'è poco da sorridere per l'incredibile rimonta bianconera in casa della Roma, perché la stagione di Federico Chiesa è già finita. Il ko accusato all'Olimpico è un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore. È questo l'esito degli accertamenti svolti presso il J Medical dal talento bianconero e azzurro, ieri accompagnato da suo papà Enrico. Muso lungo, tutore, stampelle e poca voglia di parlare del suo dramma sportivo. Se non tramite Instagram: «Grazie di cuore a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo presto in campo!». Nelle prossime ore Chiesa andrà sotto i ferri del chirurgo. Ci vorranno circa sei mesi per rivedere in campo l'ex viola, che era appena rientrato dal problema più serio della sua carriera (una lesione al bicipite femorale con 40 giorni di stop). Che guaio per Allegri e per il ct Mancini. Chiesa non sarà a disposizione nemmeno per la Nazionale, attesa a marzo dai playoff per qualificarsi ai Mondiali di novembre in Qatar. «Gli infortuni fanno parte della carriera di un calciatore così il Mancio -. A fare la differenza però è la voglia di rialzarsi e tu ne hai da vendere. Ti aspettiamo Federico». La Signora ora deve correre ai ripari. La prima mossa è togliere dalla vetrina del mercato Kulusevski, corteggiato da Tottenham e Siviglia, a meno di proposte indecenti. Ma avrà più spazio e più responsabilità anche lo stesso Dybala, che ha festeggiato il suo ritorno tra i titolari con un gran gol alla Roma. Il ko di Chiesa non dovrebbe spingere la Juve a stringere per un attaccante sul mercato, anche se non è del tutto tramontata l'ipotesi di ingaggiare Icardi in prestito dal Psg. Domani in Supercoppa contro l'Inter mancheranno anche due pilastri come Cuadrado e De Ligt, squalificati, e in tribuna non ci sarà Andrea Agnelli, risultato positivo al Covid (come Ramsey): il presidente juventino, asintomatico, non ha avuto contatti recenti con la squadra. Poche chance di recupero per Bonucci, qualcuna in più per Danilo ieri parzialmente in gruppo. Davanti a Szczesny ci saranno Rugani e Chiellini, con De Sciglio e uno tra Alex Sandro e Pellegrini sugli esterni, mentre l'attacco punterà su Dybala e Morata. Con Kean e Kaio Jorge di scorta, chiamati a dare una svolta alla loro stagione sin qui anonima.



