Chiellini: «Juve, voglio alzare la Coppa prima di chiudere»

Timothy Ormezzano

Terminata la lunga fase di studio, la Juventus è chiamata a battere (almeno) un colpo sul mercato. La priorità è Locatelli, ma è ora di stringere pure per Kaio Jorge.

Anche il Sassuolo non ha più tempo da perdere: «Senza offerta adeguata, Manuel resta con noi», ha avvertito l'ad neroverde Carnevali, fissando la scadenza entro i primi di agosto. Nessun incontro decisivo, ieri, ma i contatti per Locatelli proseguono. Serve un rilancio da Torino: non basta la proposta di 32 milioni tra prestito (5), riscatto (20) e bonus (7). Il Sassuolo vuole almeno 40 milioni, qualcosa in meno in caso di inserimento di una contropartita tecnica come Dragusin. Il ds Cherubini spera di consegnare Locatelli ad Allegri a inizio settimana, quando alla Continassa rientreranno gli azzurri reduci dagli Europei.

È il caso ad esempio di Chiellini, ieri celebrato nella sua Livorno: «Lunedì sarò a Torino, dove Allegri mi sta aspettando. Proverò a chiudere la carriera cercando di alzare qualche altra coppetta, visto che l'appetito vien mangiando. Indossare la maglia senza scudetto sarà uno stimolo in più per tornare a vincere». Il capitano della Juve e dell'Italia campione d'Europa ha infine confermato che il suo rinnovo è una formalità: «Il mio contratto? Allegri e Agnelli sono stati esaurienti».

Capitolo Kaio Jorge. La Signora ha sorpassato Milan e Benfica. L'attaccante brasiliano può arrivare subito, a patto che la Juve rilanci intorno ai 3 milioni, anche se il Santos ne vorrebbe il doppio. Altrimenti se ne riparlerà a gennaio, quando KJ potrà arrivare a costo zero ma con 5 milioni di commissione ai suoi agenti. Tutto fatto invece per la cessione in prestito di Frabotta al Verona.

Intanto torna lo spettro del Covid alla Continassa: la positività del giovane trequartista Hamza Rafia ha messo in isolamento fiduciario tutta la squadra, che potrà continuare ad allenarsi evitando però ogni contatto con l'esterno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

