Chiellini è un muro, ahi ahi Khedira

SZCZESNY 7Spettatore (quasi) non pagante nella prima frazione. Un paio di interventi nella seconda parte della contesa e para pure un rigore a Parejo al 96'.CANCELO 6,5Attento e preciso nella prima parte della contesa e procura pure il rigore del vantaggio bianconero prima del riposo. Bene anche in copertura nel finale di contesa.BONUCCI 7Muscoli ed esperienza a disposizione della Signora e rigore guadagnato.CHIELLINI 7Capitano o mio capitano di mille battaglie e di... altrettante. Sempre così: un autentico muro, lì dietro. Di testa e di piede.ALEX SANDRO 6,5Nella corrida del Mestalla si trova a proprio agio. Una prestazione all'altezza della sua fama.KHEDIRA 5,5Ahi, Ahi Sami: un gol divorato prima di dare forfait a metà del primo tempo (23' pt Emre Can 6: sicuramente meglio lui del tedesco).PJANIC 7,5Glaciale dal dischetto, guardando pure negli occhi Neto prima di infilarlo dagli 11 metri per ben due volte, prima del riposo e in avvio di ripresa (22' st Douglas Costa 6; 44' st Rugani ng).MATUIDI 6,5Corre e ci mette sempre la gamba, senza timore. Bene così.BERNARDESCHI 6Pure lui finisce nel club dei mangiatori di gol: a colpo sicuro spara su Neto in tuffo disperato. Prezioso in copertura al crepuscolo del match.MANDZUKIC 5,5Avanti un altro: Mario si divora una rete clamorosa sparando da due metri alle stelle. Non è da lui.CRISTIANO RONALDO 6Il suo esordio stagionale in Europa dopo nemmeno mezz'ora, cacciato per una tirata (?) di capelli a Murillo. Mah... Sta difatto che è la sua prima espulsione (ingiusta) in Champions League.ALLEGRI 6,5Dalla sconfitta netta di Barcellona, all'esordio nella passata stagione al successo di Valencia quest'anno. La sua Juve regge l'urto del rosso a CR7, non perde la testa e poi rigorosamente ne fa due. Tre punti in saccoccia. E vai al Max.riproduzione riservata ®