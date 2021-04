Chiedevano sempre più soldi. Con botte, minacce, pretendendo gioielli, case, auto. I carabinieri di Bergamo hanno arrestato due persone e ne hanno indagate altre 4 a piede libero per usura. Vittima un imprenditore bergamasco, tra l'altro consigliere provinciale dell'Ascom che, per risolvere i suoi problemi aggravati anche dalla pandemia, si è rivolto a un conoscente e poi ad altre cinque persone, di cui due definiti dai carabinieri «usurai di professione», facendosi via via prestare denaro e accumulando un debito pari a un milione di euro.

A causa del Covid e del primo lockdown totale, infatti, l'uomo si è rivolto a sempre più strozzini. Tra questi, anche un bergamasco di 33 anni, titolare di reddito di cittadinanza, che gli ha prestato mille euro da restituire la settimana successiva al tasso del 100%. Il commerciante per sdebitarsi ha dovuto consegnare via via la sua auto a uno di questi, che l'aveva minacciato diverse volte con una pistola, E ancora, svendere i propri gioielli, redigere una scrittura privata con la quale si impegnava a cedere la propria attività commerciale e consegnare anche i gioielli della propria compagna. Altri imprenditori della Bergamasca sono stati vittime di analoghi reati commessi dagli stessi arrestati. In un episodio uno degli usurai aveva fatto salire in auto una vittima per portarlo in un garage e picchiarlo per fargli rispettare un pagamento. L'uomo gli è sfuggito lanciandosi dal veicolo in corsa mentre viaggiava in autostrada.

I carabinieri hanno sequestrato 194mila euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 05:01

