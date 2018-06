Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Chicche da Cannes? Piatto ricco mi ci ficco. Da sabato 16 fino a giovedì 21 giugno arriva Le vie del cinema, selezione di film premiati al Festival di Cannes proposta all'Anteo, Arcobaleno, Colosseo Multisala. Un appuntamento ghiotto per chi ama il cinema d'autore. Nel bouquet, la Palma d'oro Shoplifters del giapponese Hirokazu Kore-eda; il premio della giuria Capharnaüm, odissea di un 12enne della libanese Nadine Labaki; il premio per la migliore regia Cold War di Pawel Pawlikowski storia di amore ai tempi della cortina di ferro; la migliore sceneggiatura per Three Faces dell'iraniano Jafar Panahi. E ancora, En Guerre di Stéphane Brizé fino a Todos lo saben di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz (foto).Le proiezioni, in originale sottotitolate in italiano, sono introdotte da critici e giornalisti. Biglietti 6,50. Info leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com.(P.Pas.)riproduzione riservata ®