Chiara Civello, artista di grande fascino. Forte di sei dischi, collaborazioni importanti e uno stile variegato, è una delle più belle voci al femminile del panorama italiano. Provare per credere domani al Blue Note dove sul palco ci sarà a sorpresa anche Rocco Papaleo come ospite speciale in alcuni brani. Ma l'attrazione ovviamente è lei, romana e polistrumentista (anche se predilige il piano). Le piace stupire. Per esempio, l'ultimo suo disco in ordine di tempo, Eclipse, l'ha registrato tra gli altri, oltre che con il più famoso Francesco Bianconi dei Baustelle, anche con una collega come Cristina Donà, che con la vena delicata e melodica delle sue canzoni assomiglia per certi versi molto a Chiara Civello. Poi, ha fatto produrre il disco da un francese, Marc Collin dei Nouvelle Vague, anche lui polistrumentista, mescolando il tutto tra atmosfere vintage ed elettronica. Domani si esibirà in un concerto intimo in solo, alternandosi tra piano e chitarra, pescando un po' da tutti i suoi album. E lasciando appunto spazio a Papaleo che interverrà con alcuni brani a sorpresa, tra cui un inedito. (M.Lev.)

