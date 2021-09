Chiappucci e Simoni: «Colbrelli punta azzurra»

Marco Lobasso

Due uomini da grandi Giri, due scalatori, due campioni capaci di azioni importanti anche nelle gare di un giorno: Claudio Chiappucci e Gilberto Simoni puntano su un uomo solo in azzurro: il campione d'Europa Sonny Colbrelli. Domenica c'è il Mondiale di ciclismo nelle suggestive Fiandre belghe e chi meglio dei due ex azzurri per un pronostico difficile ma appassionato.

Gibo ed El Diablo sono stati gli acclamati e prestigiosi testimonial alla Granfondo Campania (partenza e arrivo a Vulcano Buono di Nola, 105 km e un successo di partecipanti splendido). «L'Italia deve fare quadrato attorno a Colbrelli, è l'uomo più in forma della squadra del ct Cassani», ha spiegato Simoni, due Giri d'Italia nel palmares. «Tutto vero, ma gli azzurri dovranno essere pronti ad avere un piano B perchè si corre in Belgio e sarà una gara difficilissima, più dura e ben diversa dagli Europei», ha aggiunto Chiappucci vice-campione mondiale nel 1994, più scettico di Gibo sulla forza della nostra Nazionale. Italiani a parte, domenica i favoriti saranno evidentemente i belgi, con Van Aert ed Evenepoel su tutti, secondo e terzo dietro Ganna a cronometro. Fino a oggi, incredibilmente, nelle Fiandre c'è stato un clima quasi estivo, particolare per fine settembre. Domenica chissà. Ci vorrà comunque gente tosta per giocarsi il podio mondiale.



