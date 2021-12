Chi sarà la rivale dell'Inter capolista? Ce lo dirà il big match della prossima giornata tra Milan e Napoli. E ad analizzare lo stato delle due squadre è il doppio ex Giuseppe Incocciati, al Milan dal 1979 al 1985 e al Napoli nella stagione 90-91, l'ultima di Maradona in azzurro.

Due vittorie nelle ultime sei partite di campionato per il Milan dopo un inizio perfetto. Quali i problemi?

«L'aspetto fisico è quello che sta condizionando il cammino dei rossoneri. Anche altre squadre stanno passando questo periodo, si gioca troppo e spesso, e chiaramente il fisico degli atleti ne risente. Senza riposo e allenamento, gli infortuni aumentano».

Anche perché quando in forma, il Milan ha saputo mettere sotto tutte.

«Il collettivo è stato importante. Ora che viene meno per tanti motivi, soffre. Meno male che ha Ibrahimovic, che nonostante l'età, con i propri colpi toglie le castagne dal fuoco. Una squadra come il Milan però dovrebbe avere più giocatori determinanti. Ma in questo momento è difficile».

Al contrario magari dell'Inter.

«Sì, ha una rosa che presenta più elementi che possono cambiarti la partita e i risultati si vedono. Da Sanchez a Lautaro, passando per Dzeko, Calhanoglu, Brozovic. Cosa che il Milan non ha».

Giusto cominciare a puntare di più su Tonali?

«Forse ha dovuto liberarsi del peso della maglia. Ora sta tirando fuori qualità tecniche e fisiche. Se sta bene, bisogna farlo giocare».

Servirà agire sul mercato per alimentare il sogno Scudetto?

«Maldini sa perfettamente dove mettere mano. Non sarà un compito facile, perché non basta avere giocatori di buon livello. Il Milan, per la sua storia, deve puntare a vincere».

Anche il Napoli sta vivendo un momento difficile dopo un inizio molto positivo.

«Nella prima parte ha segnato tanto e subìto poco. Poi ha avuto un calo, così come il Milan. E questo ha inciso sui risultati. Quando vedi meno la porta, puoi perdere punti. Ora spetterà a Spalletti trovare il rimedio».

Nel weekend la sfida tra le due: sarà già decisiva?

«Adesso è il momento degli esami di maturità. È una partita che vale non solo i tre punti. Chi perde, perde terreno anche da un'Inter che è col vento in poppa».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA