Chi è arrivato in fondo alle sue quasi 1300 pagine sa che il destino del lettore di Infinte Jest, smisurato capolavoro di Dave Foster Wallace, è quello di perdersi, ritrovarsi e perdersi. Seguendo una trama che ne contiene altre, tra partite di tennis e sfide a Eschaton (wargame di ruolo), cliniche di disintossicazione e droghe, ribelli separatisti del Quebec, famiglie al massimo della disfunzionalità e film che uccidono con la seduzione di un intrattenimento infinito. Ed è proprio un invito a perdersi quello lanciato dai Fanny & Alexander che, con la collaborazione di Stefano Bartezzaghi, hanno concepito Rave Foster Wallace, happening spericolato e fuori formato lungo dodici ore negli spazi dell'ex Paolo Pini dove torna in scena domani per il festival Da vicino nessuno è normale. Il pubblico, dotato di mappa e quaderno per appunti, è invitato a immergersi nel labirinto narrativo costruendo il proprio viaggio lungo rotte impreviste. Pranzo e cena a tema (Il 15 giugno. Via Ippocrate 45. Dalle 12 a mezzanotte, 20 euro). (O.Bat.)

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

