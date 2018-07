Chelsea-Sarri oh yes: Conte silurato da Abramovic

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Ci siamo. Questa volta veramente. Dopo settimane di attesa, la staffetta tutta italiana tra Antonio Conte e Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea sta per compiersi. Per l'addio dai Blues dell'ex ct azzurro manca solo l'ufficialità, ma Conte ha ricevuto la comunicazione dell'esonero ieri, dopo l'allenamento del mattino presso il centro di Cobham, dove ha lavorato dallo scorso fine settimana pur sapendo di avere i giorni contati alla guida del club da lui portato al successo nella Premier 2017 e nella FA Cup 2018. Un provvedimento che costerà a patron Roman Abramovich i 10 milioni di euro circa dell'ultimo anno di contratto di Conte con il Chelsea.Per l'arrivo di Maurizio Sarri (che avrà come vice Gianfranco Zola) manca poco. re Il presidente Aurelio De Laurentiis «sta curando tutto nei minimi dettagli. Nulla vuole lasciare al caso, anche in prospettiva futura. Quando un allenatore cambia squadra, di solito si porta dietro uno o due fedelissimi. Non si vuole che accada questo». Insomma: «Per Jorginho al Chelsea è quasi tutto fatto. Hysaj? Dopo Jorginho la trasmigrazione Napoli-Londra sarà finita per qualsiasi calciatore». Per il cartellino del centrocampista italo-brasiliano (che sembrava destinato al Manchester City) la società azzurra riceverà 65 milioni di euro.