Chelsea, Conte batte ancora cassa: vuole altri 9 milioni

MILANO - Conte-Chelsea, si comincia. Come riporta il Times, lo scontro frontale tra i Blues e l'ex tecnico finisce davanti a un tribunale. Al momento, quello dell'arbitrato. Poi, se una delle due parti dovesse essere insoddisfatta del verdetto, davanti all'Alta Corte. Motivo del contendere, ovviamente, un bel po' di soldi. Per la precisione, i nove milioni di sterline del resto del contratto di Conte, esonerato dal Chelsea praticamente a inizio stagione. Una cifra che l'ex tecnico della Nazionale vorrebbe liquidata, con un extra di compensazione, mentre il club londinese cerca un modo per evitare di pagare o almeno di corrispondere all'allenatore meno di quanto richiesto.

Altra bufera in casa Chelsea. Parecchi sostenitori dei Blues avrebbero deciso di disertare lo stadio in occasione dei prossimi impegni casalinghi e di mettere in vendita i propri abbonamenti. Il tutto in segno di protesta nei confronti di Maurizio Sarri, ospite non più gradito sulla panchina di Stamford Bridge. Sarebbero già oltre 400 i titolari di abbonamento che hanno messo in vendita il proprio titolo in vista del derby dell'8 aprile contro il West Ham.(M.Sub.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA