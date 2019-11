Chelsea-Ajax di tutto, di più: da 1-4 a 4-4 Liverpool soffre

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Nel gruppo del Napoli, sofferta vittoria del Liverpool che deve faticare più del previsto per avere la meglio sul fanalino di coda Genk (2-1). Dopo il vantaggio firmato da Wijnaldum, i Reds non chiudono la pratica e i belgi pareggiano con Sammata. Nella ripresa ci pensa Oxlade-Chamberlain a far sorridere Klopp e lanciare i campioni in carica della Champions League verso la fase ad eliminazione diretta.

Succede di tutto in Chelsea-Ajax. Gli olandesi volano sul 4-1 ma, complici due espulsioni in due minuti, permettono ai Blues di rientrare e portare a casa un pareggio insperato (4-4, doppietta per il nazionale azzurro Jorginho). Approfitta del pareggio tra Chelsea e Ajax il Valencia che batte in rimonta il Lille (4-1) e li aggancia in testa al girone (tre squadre a quota 7 punti).

Nel gruppo G, continua la favola del Lipsia. Il club tedesco si impone anche a San Pietroburgo, in casa dello Zenit (2-0 il finale, reti di Demme e Sabitzer), mantenendo la testa del girone e flirtando sempre più con il passaggio agli ottavi di finale. Alle spalle del Lipsia, il Lione bravo a sbarazzarsi del Benfica (3-1 il finale, reti di Andersen, Depay e Traorè per i francesi, Seferovic per i portoghesi).

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

