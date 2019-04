Chef stellati e fiere, è maratona del cibo

Claudio Burdi

Le politiche sul cibo, gli chef stellati, la cucina golosa e sana: Milano capitale del cibo. Nella prima settimana di maggio l'alimentazione domina in ogni sua declinazione, dal pop alle strategie economiche e culturali.

MILANO FOOD WEEK. Dal 2 all'8 maggio, va in scena la decima edizione di Milano Food Week, celebrazione del cibo e del suo dialogo con musica, foto, cinema, moda e tecnologia. Sono 40 gli chef coinvolti in storycooking, tanti incontri aperti in oltre 100 eventi tra dimostrazioni, proiezioni, dj set. Da non perdere le cucine tematiche in piazza Duomo, CityLife, Brian & Barry Building, Cinema Anteo e Iulm; arrivano mostre fotografiche a cura della Cucina Italiana che in corso Vittorio Emanuele. Chef celebri come Andrea Berton, Davide Oldani, Daniel Canzian, Gianluca Morelli, Ernst Knam sono tutti da seguire in diretta. E poi aperitivi speciali e party danzanti, eventi benefici come il Risotto Solidale di Just Eat cucinato da Eugenio boer per Caritas (info Milanofoodweek.com).

MILANO FOOD CITY. La terza edizione di Milano Food City è di scena dal 3 al 9 maggio, ispirata a Genio e creatività di di Leonardo. La formula sempre il talk insieme con degustazioni ed esperienze culturali e gastronomiche. Coinvolti i protagonisti del sistema agroalimentare, realtà scientifiche, operatori di settore, grandi e piccoli produttori e più di 100 chef. Tanti gli appuntamenti (milanofoodcity.it) disseminati da Palazzo Bovara ai mercati comunali coperti, da via Padova a centri sportivi e palestre. Da non perdere il contest di formaggi alla Cascina Cuccagna, ci sono gli aperitivi leonardiani sui Navigli.

SEED&CHIPS. A Fiera Milano Rho dal 6 al 9 maggio sono di scena Tutto Food dedicato ad addetti ai lavori e in contemporanea Seeds&Chips. The Global Food Innovation Summit evento punto di riferimento nel campo dell'innovazione nella filiera agroalimentare. Quest'anno la celebrity è l'attore Alec Baldwin, ospite della prima giornata.

