Che Mare sarebbe senza la spiaggia? Il Mare culturale urbano, spazio multifunzionale alla Cascina Torretta di San Siro (via Gabetti, 15), ha riaperto con il cortile interno trasformato in spiaggi: sabbia, ombrelloni, sdraio, nebulizzatori di acqua fresca e repellente anti-zanzare. Ripartiti il bar e birreria (ore 11-2); il ristorante con pizzeria a pranzo e per la cena (previsti due turni: ore 19.30-21.30 e 21.45-23). Per tutto, dalle sdraio ai tavoli, è fortemente consigliata la prenotazione (3318134754, tutti i giorni 10-14; 15-22; oppure con una mail a birreecucina@maremilano.org).

Ma non di sola spiaggia... Da metà giugno, ricominciano eventi musicali e culturali, e dj set e karaoke in sicurezza. Sarà con lunedì dj set da ascolto, martedì stand up comedy e poetry slam; mercoledì jazz con Cernusco Jazz Festival; giovedì: Raster Acustico, Karaoke Surplace (da seduti) con Ariele Frizzante; sabato dj set da ascolto e Voci di Periferia con giovani artisti del quartiere; la Domenica italiana ospiterà un cantautore. «Il nostro intento è quello di contribuire a far ripartire l'economia anche nel mondo dello spettacolo dal vivo, una delle categorie più colpite da questa pandemia», conclude Andrea Capaldi, co-founder di Mare culturale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 05:01

