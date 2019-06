Che bello il cinema sotto le stelle

Ferruccio Gattuso

Cieli finalmente limpidi, sale cinematografiche all'aperto al via. Il cartellone di AriAnteo - dislocato sui tre spazi di Palazzo Reale, Umanitaria in via San Barnaba 48 e Chiostro di Santa Maria dell'Incoronata in zona Moscova - propongono da questa sera, con partenze differenti e fino al 15 settembre, i film migliori della stagione cinematografica agli sgoccioli e alcune anteprime.

La prima sala ad aprire è Palazzo Reale con il Leone d'Oro di Alfonso Cuaròn Roma, cui seguirà domani Cold War di Pawel Pawilowski (migliore regia a Cannes) e, il 5 giugno, il dramma musicale A Star Is Born di e con Bradley Cooper (Oscar alla coprotagonista Lady Gaga). L'Umanitaria parte il 12 giugno con il poliziesco Blackkklansman di Spike Lee. Il Chiostro dell'Incoronata - schermo double face con doppia proiezione con cuffie - apre invece il 1 luglio con la coppia Steve Coogan/John C. Reilly in Stanlio e Ollio e con il già citato Blackkklansman. Tra le anteprime, a Palazzo Reale l'11 giugno il dramma Beautiful Boy di Felix Van Groeningen, con Steve Carell, il 18 luglio al Chiostro Edison L'uomo che illuminò il mondo di Alfonso Gomez, protagonista Ben Cumberbatch.

Lunedì 3 Giugno 2019, 05:01

