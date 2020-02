«Charity dice che qui siamo al sicuro, per adesso. Persone che combattono al nostro fianco. Io dico che non voglio che combatta nessuno. Basta combattimenti. Lei allora si scusa». Il libro di Steve Tasane non è solo un libro per ragazzi, il suo racconto è universale. Si parla di un campo per rifugiati, senza declinarlo geograficamente, si parla di bambini, senza dare loro un nome se non un'iniziale, perché il nome l'hanno perso lasciando la casa e le famiglie, o derubati dal loro documento. Con una scrittura puntuale, emozionante, semplice, lo scrittore racconta una storia che parte da vicende realmente accadute. Lui stesso era figlio di un rifugiato, ma non è la sua. Non si scivola mai in tinte cupe, i bambini vogliono vivere e giocare e cercare amore, nonostante tutto. Con il patrocinio di Save the Children. Dai 12 anni.

Mi chiamo Bambino di Steve Tasane,

Il Castoro, 12,50 euro

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA