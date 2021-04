CHAMPIONS LEAGUE

Marco Zorzo

Era stata la finalissima della scorsa Champions, e pure stavolta Bayern-Psg non hanno deluso le attese. E vendetta parigina in casa dei campioni d'Europa (e del mondo di club). A Monaco di Baviera finisce 3-2 per i francesi, che dopo aver spazzolato il Barça agli ottavi, mettono un altro tassello importante per la semifinale. Avanti 2-0 con Mbappe (3') e Marquinhos poco prima della mezz'ora, il Psg si fa agganciare dai panzer tedeschi che fanno 2-2 con i gol di Choupo Moting (37') e Muller (60). A decidere la super sfida il prossimo possibile Pallone d'oro: Mbape (68').

Tutto facile per il Chelsea, che prenota la semifinale di Champions, sbancando 2-0 Porto. Una rete per tempo: Mount (32') e Chilwell al crepuscolo della contesa (85'). Lusitani praticamente fuori dopo il ko casalingo.

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 05:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA