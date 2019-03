CHAMPIONS LEAGUE

Massimo Sarti

MILANO Pazza Champions, con arbitri e Var protagonisti. Ne fa le spese la Roma, che amaramente deve rinunciare ai quarti di finale, conquistati dal Porto grazie ad un 3-1 dopo i supplementari. Uno stop che potrebbe rappresentare anche il capolinea per il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. «Non so quello che succederà, ma nulla potrà togliere al mister quello che ha fatto con noi», afferma capitan Daniele De Rossi. Decisivo il secondo overtime. Innanzitutto Dzeko si divora due enormi opportunità per portare la Roma alla qualificazione. Poi c'è una trattenuta di Florenzi su Fernando. Cakir va al monitor e decreta il rigore per il Porto, trasformato dall'ex interista Telles al 117'. In pienissimo recupero sgambetto di Marega su Schick: questa volta il l'arbitro turco si limita ad un silent check con i colleghi polacchi al Var Marciniak e Gil e lascia correre. Nei regolamentari il 2-1 che ribalta il risultato dell'Olimpico, con reti di Soares (26'), De Rossi (poi uscito per infortunio, come Marcano e Pellegrini) su rigore (37') e Marega (52').

Passa incredibilmente anche il Manchester United: 1-3 al Parco dei Principi sul Paris Saint-Germain (0-2 all'andata). Al 94' decide Rashford dal dischetto, rigore scovato dal Var per un gomito largo di Kimpembe. In precedenza doppietta di Romelu Lukaku e rete di Bernat.

