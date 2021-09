CHAMPIONS CHE FATICA

Alessio Agnelli

Straripante in Italia, asfittica e senza killer instinct in Europa. Almeno due occasionissime incredibilmente fallite da Dzeko e Lautaro, letali in campionato, una traversa, la terza in due gare a Kiev con lo Shakthar Donetsk tra questa e la passata fase a gironi di Champions League (due Barella, l'ultima martedì, una Lukaku), e, nel finale di gara, anche due gol quasi fatti di Correa e De Vrij, ma sventati con altrettanti miracoli da Andrij Pyatov, ad aumentare rimpianti e campanelli d'allarme.

Dopo la scena muta con il Real Madrid all'esordio, l'Inter di Simone Inzaghi è rimasta all'asciutto anche nel secondo matchday di Champions contro l'11 di De Zerbi, confermando il doppio 0-0 (firmato Conte e Castro, tecnico portoghese degli ucraini nel 2020-21) della passata stagione in Europa e le due velocità di crociera di Handanovic e compagni in questa.

Se in campionato il bottino è da macchina del gol, già a 20 centri in 6 turni di A, con 11 marcatori differenti ed una media di oltre 3 reti a partita (3,33 per la precisione), in Champions a regnare è ancora lo zero alla voce gol segnati. Anche (e soprattutto) al netto della grande mole di gioco e di occasioni, prodotte contro spagnoli e ucraini, nelle prime 2 uscite oltreconfine.

Con il Real 18 tiri, 5 nello specchio (contro i 2 in porta -12 in totale- dei Blancos di Ancelotti) e un ko statisticamente immeritato. Con lo Shakhtar parità anche nei numeri (11 tiri a 12, 2 a 2 nello specchio), meno nel coefficiente di pericolosità delle chances create, e non concretizzate da Dzeko e Lautaro, killer infallibili in A (9 gol in 2 in 6 giornate: 5 il bosniaco, 4 l'argentino), ma con le polveri bagnate all'Olimpijskyj.

E ora costretti agli straordinari, il 19 ottobre e il 3 novembre prossimi, contro il sorprendente Sheriff, capolista del girone a 6 punti (a 3 il Real, sconfitto martedì dai moldavi, a 1 Inter e Shakhtar), per restare in corsa in Europa. «Cosa bisogna fare per sperare di qualificarci agli ottavi? Dobbiamo segnare, perché se non si fa gol non si riesce a vincere», il laconico commento di Milan Skriniar, votato MVP a Kiev e «contento per il premio, ma deluso dal risultato». Stesso discorso per De Vrij, altra nota lieta dello 0-0 all'Olimpijskyj: «Volevamo vincere e non ci siamo riusciti, non possiamo essere contenti».

