Champions, Atalanta ai quarti Ilicic firma il poker. Mou fuori

Marco Zorzo

MILANO - Nel bailame di questo maledetto Coronavirus che ha messo (quasi) in ginocchio l'Italia, ecco la favola dell'Atalanta in Champions: tra le G8 d'Europa. Già, nel deserto del Mestalla, la Gasp-band sbanca pure Valencia. Dopo il 4-1 di San Siro, arriva il 4-3 in terra spagnola. Grande protagonista Ilicic, che firma un poker straordinario.

Dopo la doppietta nel primo tempo (entrambi su rigore, il secondo dopo la chiamata del Var), risponde Gamiero con un'altra doppietta, poi Torres firma il sorpasso, quindi altro doppio Ilicic (71' e 82'), certifica lo storico quarto di Champions League per la Dea.

Nella notte delle urla atalantine nel silenzio del Mestalla, il Tottenham vice campione d'Europa esce malamente dalla competizione. Stavolta Mourinho non fa il miracolo. Dopo la sconfitta (0-1) in casa, è arrivato un 3-0 nettissimo a Lipsia (qui invece stadio stracolmo). I tedeschi volano meritatamente ai quarti con la doppietta di Sabitzer e la rete nel finale di contesa di Forsberg.

Stasera altri due ottavi di Champions particolarmente interessanti (alle 21, entrambe le gare in diretta tv su Sky Sport). Al Parco dei Principi (chiusissimo) c'è Psg-Borussia Dortmund, con Neymar, Mbappé (aveva la febbre, ha fatto il test del tampone: esame negativo) & C. (Icardi ancora in panchina?) a caccia del sorpasso sui tedeschi, che partono dal 2-1 conquistato in Germania l'altra settimana. Porte aperte, invece a Liverpool, dove i campioni d'Europa targati Klopp devono ribaltare lo 0-1 rimediato al Wanda Metropolitano di Madrid da parte dell'Atletico del Cholo Simeone.

In Europa League, la Roma ha lo stesso problema del Getafe, all'incontrario, visto che non ci sono voli da e per la Spagna. La sfida degli ottavi di andata a Siviglia è naturalmente a rischio. Tant'è che il tecnico giallorosso Fonseca avverte: «L'Europa si fermi». Già, per l'Uefa una bella gatta da pelare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 05:01

