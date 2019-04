CHAMPIONS A RISCHIO

Luca Uccello

MILANO - Non solo difficoltà in campo, con un quarto posto tornato a rischio per colpa di qualche sconfitta di troppo, ora ci si mette anche l'Uefa a far tremare il Milan di Gattuso (almeno fino a giugno, poi chissà), i suoi tifosi che sognano di tornare a giocare la Champions League.

Il club di via Aldo Rossi è nuovamente sotto indagine per il Fair play finanziario. La Camera di Investigazione Uefa per il Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha comunicato la decisione di deferire la società rossonera alla Camera Arbitrale CFCB «poiché il club non è riuscito a rispettare il requisito di pareggio di bilancio nel corrente periodo di osservazione determinato nella stagione 2018-19 e riguardante gli esercizi conclusi nel 2016, 2017 e 2018».

L'Uefa punta il dito contro la fallimentare gestione cinese dell'ex proprietario Yonghong Li, e di un bilancio chiuso con un rosso di 126 milioni di euro, e approvato lo scorso 25 ottobre dal nuovo proprietario, il fondo statunitense Elliott. Nuovi guai insomma per il Milan a stelle e strisce che nel frattempo attende di conoscere la decisione del Tas sul ricorso presentato lo scorso dicembre sempre per il Fair play finanziario.

Questo il quadro disegnato dall'Uefa che non preoccupa (apparentemente) il club rossonero che tiene a sottolineare come il periodo sotto indagine è precedente all'inizio della gestione Elliott (proprietario da luglio 2018), aggiungendo che il percorso con la Uefa è ancora lungo e prevede dei passi formali obbligati, uno dei quali sarebbe rappresentato proprio da questo deferimento. Oggi il rischio è quello di essere estromesso dall'Europa, qualsiasi essa sia, come già precedentemente richiesto dagli stessi organi giudicanti prima che il Milan ricorresse al Tribunale di Losanna, fino al blocco del mercato e una rosa ridotta in caso di ammissione alle competizioni europee. Insomma Leonardo e Maldini potrebbero avere le mani legate a lungo, ecco spiegato anche l'anticipo a gennaio di operazioni come Paquetà e Piatek, che certamente a giugno non sarebbero potute essere fatte.

Si profila un nuovo periodo sicuramente non semplice per il Diavolo che sarà costretto a cedere qualche suo campione prima di poter far mercato e cercare di tornare grande.

