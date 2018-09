«Cerco una badante» stuprata al colloquio

Giovedì 27 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloL'ha adescata su Facebook offrendole un lavoro come badante, l'ha convinta a partire da un paesino in provincia di Salerno per raggiungerlo a Rozzano, le ha chiesto 150 euro per l'intermediazione e infine l'ha picchiata e stuprata.Razvan Alexandru Popa è un romeno di 39 anni con due mandati di cattura internazionale emessi nel 2016 dalla Romania, eppure in Italia era un fantasma. Nessun precedente, mai un controllo. Non è stato facile trovarlo, ma quando i carabinieri di Corsico hanno mostrato la sua foto alla vittima è svanito ogni dubbio: è stato lui ad attirare nella trappola una moldava di 24 anni, lui a fratturarle il naso durante il terribile pestaggio per tenerla ferma, lui ad averne abusato nonostante avesse il volto coperto di sangue. Quando al termine dello stupro la vittima, ormai segnata nel corpo e non solo, gli ha chiesto il motivo di quell'aggressione violenta, Popa ha risposto con calma: «Lo faccio perché provo piacere».L'uomo aveva trovato il contatto della moldava su una pagina di annunci per badanti, le ha telefonato spacciandosi per un consulente, le ha offerto il lavoro e fissato l'appuntamento il 26 agosto scorso in via dei Giaggioli 10, a Rozzano. L'ha accompagnata in casa per sistemare le valigie, si è fatto consegnare 150 euro per la presunta intermediazione e con quei soldi ha comprato una bottiglia di whisky. Poco dopo è iniziato l'incubo. Dopo alcune ore di violenza le ha detto di risalire su un taxi e andarsene.Popa è stato trovato grazie a un lungo lavoro di analisi delle celle telefoniche. I carabinieri della compagnia di Corsico hanno infine scoperto che doveva scontare già 5 anni. Martedì sera lo hanno trovato in un appartamento popolare a Pero, assegnato in passato alla sorella e ora da sgomberare. Era nascosto sotto il letto. Non ha detto una parola.La casa di Rozzano dove è avvenuta la violenza, invece, era intestata alla madre che però è tornata da tempo in Romania. Le condizioni igieniche erano terribili, i militari dicono che sembrava l'appartamento di accumulatori compulsivi. Gli inquirenti non escludono che l'uomo possa aver commesso altre violenze con lo stesso sistema.