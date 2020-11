Cercasi vice Ibra: il sogno si chiama Thuram junior

Luca Uccello

Così non va. Lille e poi Verona hanno mostrato qualche noto difetto di fabbrica made Casa Milan. Difetti di facile risoluzione con l'aiuto del mercato di gennaio. Ma fino ad allora Stefano Pioli dovrà cercare di fare il massimo, come già sta facendo dallo scorso campionato. Difetti in difesa con Conti, Leo Duarte e Gabbia. E mettiamoci anche Pierre Kalulu, che fin qui non si è mai visto.

Difetti in mediana con Krunic, Castillejo pure Tonali, ancora lontano dall'essere quello di Brescia. E che dovrebbe prendere il posto di Bennacer per guidare la squadra rossonera. Difetto di forma con Calhanoglu, con un contratto in scadenza il prossimo giugno e richieste alte, troppo per il reale valore del giocatore. La mancanza di un vice Ibrahimovic (faranno un film sul suo libro I'm Zlatan) è invece un vizio di forma, una scelta di mercato sbagliata che bisognerà correggere per non far scoppiare anzitempo Zlatan, arrivato a questa sosta senza più energie, quella forza mentale che ha fatto fin qui la differenza per un Milan primo in classifica.

Il sogno si chiama Marcus Thuram, attaccante del Borussia Moenchengladbach, chiamato dalla Francia di Deschamp, seguito da mezza Europa, Maldini compreso. Tanti nomi, tante giustificazioni a cominciare proprio dal giovanissimo ex Lione che a gennaio andrà con molta probabilità a farsi le ossa proprio come Leo Duarte. Un altro giovane brasiliano voluto da Leo che tra infortuni e Covid non ha ancora avuto la possibilità di poter dimostrare il suo valore.

I difetti messi in mostra, soprattutto con il Lille sono in mezzo al campo. Tonali, Krunic e Castillejo stanno dimostrando dei limiti. Ma se il primo si può, si deve ancora giustificare (anche lui colpito dal Covid) per gli altri due il discorso è diverso. Rade Krunic è arrivato nell'estate di Giampaolo. Otto milioni di euro all'Empoli per un giocatore che fatto appena 29 presenze complessive.

Uno che in estate il Milan avrebbe volentieri sostituito con Bakayoko. In campionato ha giocato 145 minuti, in Europa poco di più, 223. Numeri che non cambiano nemmeno per Samu Castillejo 135 in serie A, 225' in Europa. Lo spagnolo, alla sua terza stagione in rossonero, è arrivato a Milano nell'affare Bacca con il Villarreal. Un altro affare mal riuscito nonostante le sette reti e gli undici assist messi a segno. La sosta può aiutarli? Pioli ci conta.

