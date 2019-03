Cercasi vice di Ronaldo

Timothy Ormezzano

TORINO - Vice Ronaldo cercasi. E' questo l'annuncio idealmente appeso da Allegri sulla bacheca della Continassa. Ieri l'asso portoghese è tornato al lavoro. Ingresso alle 10.03, uscita alle 13.37. Nessun nuovo accertamento per valutare la lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra, patita durante Portogallo-Serbia. Per lui solo fisioterapia e un consulto dallo staff medico bianconero, che lo sottoporrà a esami più approfonditi nei prossimi giorni.

Senza CR7 almeno per le prossime tre partite di campionato, nella speranza di riaverlo nei quarti di Champions in casa dell'Ajax, c'è bisogno di riprogettare l'attacco. Il primo sostituto di Ronaldo sarà Dybala, che nella sua Argentina è l'alternativa di un altro fenomeno del calibro di Messi. La Joya, 9 gol stagionali contro i ben 21 dell'anno scorso di questi stessi tempi, potrà avanzare il suo raggio di azione, in posizione di falso nueve. Succederà già nell'anticipo di domani allo Stadium contro l'Empoli, in un tridente quasi sicuramente completato da Bernardeschi e Mandzukic. Quest'ultimo farà probabilmente staffetta con Kean, lo juventino del momento che prenota un posto da titolare nel turno infrasettimanale di martedì in casa del Cagliari. Il Millennial, dopo la gloria azzurra, vuole dimostrare ancora una volta di meritare più spazio rispetto ai soli 182 minuti raccolti in questa stagione in bianconero, comunque segnando ben 3 gol (uno ogni ora di gioco).

Il tutto mentre è pronta a partire la telenovela legata al rinnovo del contratto di Kean, in scadenza nel 2020. Oltre a un ingaggio raddoppiato se non triplicato rispetto all'attuale da 800 mila euro, il suo agente Raiola chiederà alla Juve maggiori garanzie di impiego per la prossima stagione. Intanto è ufficiale il rinnovo di Rugani, che ha firmato fino al 2023 con stipendio che sale da 2 a circa 3 milioni più bonus: Sogno la Champions, speriamo di tornare a Madrid e alzare la coppa. Per ringiovanire la difesa la Juve continua a seguire i vari De Ligt (Ajax), Varane (Real Madrid), Ruben Dias (Benfica), Manolas (Roma) e Andersen (Samp). Il punto fermo resterà capitan Chiellini.

