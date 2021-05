Cerca prostitute, trova una coltellata

Era venuto a Milano da Torino per la festa dell'Inter. Ma ha perso il treno per il ritorno ed ha pensato di dare una svolta alla serata intrattenendosi con una prostituta. Invece ha finito la nottata al Niguarda, sottoposto a un intervento d'urgenza per salvargli la vita: aveva l'intestino perforato da una coltellata.

Protagonista un ragazzo senegalese di 25 anni, tifoso interista e arrivato da Torino apposta per festeggiare lo scudetto. Dopo aver perso il treno - secondo quanto ha raccontato ai poliziotti - ha deciso di contattare una prostituta su un sito di incontri e si è accordato per un rapporto in un'abitazione in via Maiocchi, zona Porta Venezia. Sarebbe stata leii ad accoltellarlo, al termine di una lite sulla prestazione sessuale. Secondo la sua testimonianza, aveva dato 50 euro alla donna - sudamericana - che però gli ha detto di aspettare. Spazientito, avrebbe preteso i 50 euro indietro, e a quel punto la donna l'avrebbe colpito all'addome.

All'1,20 è stato soccorso in strada da un passante. Poi la corsa al Niguarda e l'operazione di urgenza. Della donna invece non c'è traccia: i poliziotti sono tornati all'appartamento, ma lei era già scappata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 05:01

