Cerca di sedare una lite a bordo tranviere picchiato da 16enne

Si è intromesso per sedare un litigio tra due giovani fidanzati e si è beccato un pugno al volto. Un tranviere 48enne dell'Atm è finito al Fatebeenfratelli - dove ha ricevuto una prognosi di sette gorni - dopo ssere stato colpito con violenza al mento da un ragazzino di 16 anni.

L'aggrssione è avenuta verso l'ora di pranzo all'altezza della fermata del tram in via Mac Mahon- via degli Artieri. Il ragazzo, intento a litigare con la fidanzata, stava sulle scale del tram impendendo la chiusura delle porte e quindi la ripartenza. Quando il tranviere è intervenuto, il ragazzino lo ha prima insultato, poi gli ha sferrato un pugno al mento. Sul posto sono intervenuti il 118 e gli agenti delle volanti. Il 16enne è stato bloccato e denunciato a piede libero per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

