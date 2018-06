Cerca di fotografare sotto la gonna di una ragazza operaio denunciato

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era uscita per fare la spesa, invece si è trovata alla mercé di uno stalker che si è messo a tallonarla tra le corsie del supermercato, con il telefonino del molestatore puntato addosso per un reportage fotografico non richiesto. Protagonista una bella ragazza di 23 anni che sabato in un supermercato di Melegnano si è imbattuta in un operaio 47enne, che prima le ha fatto i complimenti, poi si è messo a tampinarla tra le corsie, con il cellulare in mano. A nulla sono serviti i suoi tentativi di allontanarlo. L'operaio è andato anche oltre: ha tentato di scattare foto sotto la gonna della giovane. A quel punto, esasperata, ha chiamato i carabinieri. Quando i militari sono arrivati, con un rapido controllo del cellulare dell'uomo, hanno constatato la fondatezza della denuncia della ragazza. A quel l'operaio, che è incensurato, è stato denunciato per violenza privata e molestie e Nella sua abitazione i carabinieri hanno sequestrato un pc per verificare che non contenga altre foto che configurano un reato. Poi è stato rilasciato.