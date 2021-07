Centrodestra su Bernardo. Feltri con FdI

Il centrodestra pare aver trovato la quadra sul candidato sindaco alle amministrative. In attesa del vertice di oggi - quello che dovrebbe essere decisivo per ufficializzare la candidatura di Luca Bernardo, medico, responsabile della Casa pediatrica del Fatebenefratelli - Giorgia Meloni ha annunciato che il giornalista Vittorio Feltri (foto) «guiderà la lista di Fratelli d'Italia a Milano». «Perché rappresenta tanto per la storia del giornalismo italiano e per la storia delle menti libere in una nazione in cui le menti libere non piacciono», ha detto Meloni, ieri a Palazzo Reale alla presentazione del suo libro. E su Bernardo, che ha già incontrato, ha commentato: «Mi ha fatto un'ottima impressione, è un profilo di grande umanità, mi ha colpito soprattutto la capacità di ascolto». Bernardo, sponsorizzato dal leader della Lega Matteo Salvini ha ricevuto, quindi, l'ok anche da FdI. E in serata la telefonata del presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi.(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 05:01

