Centrodestra, separati alla meta

È alle 10 appuntamento per la conferenza finale congiunta e la foto di rito con il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo in un albergo vicino alla stazione di Rogoredo. Sono annunciati tutti i leader della coalizione: Matteo Salvini della Lega, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, Antonio Tajani di Forza Italia, Michele Lupi di Noi con l'Italia e Francesco Patamia di Partito Liberale Europeo.

Ma l'aereo da Roma di Giorgia Meloni è annullato e deve prenderne uno successivo, che è pure in ritardo, mentre il treno di Matteo Salvini, che deve recarsi nella Capitale, non aspetta. In sala un certo nervosismo e un po' di imbarazzo. Risultato: i due non si incrociano. Il segretario del Carroccio fa il suo discorso, posa per le immagini di rito e se ne va. Dopo poco arriva Giorgia Meloni, anche per lei discorso e foto. E respinge subito ogni polemica: «Vi prego di non voler fare mistificazioni perché, se non avessimo voluto fare un evento insieme, banalmente non l'avremmo fatto. Se l'abbiamo fatto è per confermare ancora una volta una compattezza che il centrodestra ha», dice ai giornalisti, spiegando appunto il perché del suo ritardo. Dopo arriva la nota congiunta con Salvini: «Nessuna tensione e zero polemiche». E aggiungono: «Non è stato possibile salutarci di persona per banali imprevisti con gli orari di aereo e treno, facilmente verificabili con una telefonata». E a confermare l'unità, il fatto che oggi saranno insieme a Roma per il candidato Enrico Michetti.

Intanto, i candidato Luca Bernardo ringrazia quella che considera la sua «seconda famiglia, il centrodestra tutto schierato per il rush finale in vista del primo turno». Ballottaggio sicuro ribadito anche da tutti i leader del centrodestra. (P.Pas.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:01

