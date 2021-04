Centri estivi, via alle iscrizioni

Il Comune ha aperto le iscrizioni per i centri estivi di nidi e scuole d'infanzia. Sarà possibile iscriversi per le prime due settimane di luglio (1/16 luglio), per le ultime due settimane di luglio (19/30 luglio) o per il mese intero. Come l'anno scorso ci sarà una rigorosa procedura di triage: misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani. Le sezioni estive privilegeranno attività all'aperto.

Forza Italia, con il consigliere Alessandro De Chirico, ha polemizzato sul fatto che tra i criteri per le graduatorie «spicca che i genitori lavoratori in smart working vengano penalizzati rispetto a chi lavora in presenza». Dal Comune hanno fatto sapere che il criterio dello smart working, che riguarda solo le graduatorie delle scuole d'infanzia e non i nidi, è presente dallo scorso anno, ma che «tutti i bambini saranno accolti nei centri estivi, anche grazie alla possibilità di aprire a un numero maggiore di bimbi per gruppo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Aprile 2021, 05:01

