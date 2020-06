Centri estivi, riapre anche Milano. Dalle 12 di domani e fino alle 12 del 23 giugno le famiglie potranno fare domanda per mandare i propri figli ai centri estivi organizzati da Palazzo Marino per le scuole dell'infanzia in 70 sedi, nell'ambito del progetto Milano Summer School.

Possono iscriversi i bambini dai 3 ai 5 anni che hanno frequentato le scuole dell'infanzia comunali nell'anno scolastico appena concluso. I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì, tra le 7,30 e le 16. Gli orari di ingresso e uscita saranno organizzati su turni in orari fissi predeterminati per evitare assembramenti e ogni bambino potrà frequentare per non più di sei ore al giorno, al fine di garantire la continuità della presenza dello stesso educatore per ogni gruppo.

Nell'assegnazione del punteggio per la formazione delle graduatorie, saranno agevolati i bambini con genitori lavoratori.

Per garantire il distanziamento, i bambini saranno divisi in gruppi di cinque, e ognuno avrà uno spazio dedicato per lo svolgimento delle attività. A tutti verrà garantito il pranzo somministrato in monoporzione, per garantire la massima sicurezza. All'ingresso del centro estivo verrà seguita una rigorosa procedura di triage: verranno individuati punti di accoglienza oltre i quali non verrà consentito l'accesso agli accompagnatori, verrà eseguita la misurazione della temperatura sia ai bambini che ai loro accompagnatori e si seguiranno procedure di igienizzazione delle mani.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA