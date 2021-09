Centrale, vuol fare pipì al gazebo dell'Esercito

Quando scappa la pipì spesso un bagno diventa una chimera. Ma ieri notte un ragazzo di 28 anni non ha provato per nulla a cercare una toilette. Infatti ha pensato bene di urinare davanti alla Stazione Centrale, a pochi passi dal gazebo dell'Esercito. Non solo. Quando gli uomini gli hanno intimato di bloccarsi ha aggredito i militari ed è stato arrestato dai carabinieri.

Era circa l'1 di notte quando, in piazza Duca D'Aosta, i militari hanno visto l'uomo avvicinarsi a un'aiuola per fare i suoi bisogni. Redarguito, il giovane, pachistano, ha inveito e poi ha aggredito i soldati, procurando loro delle contusioni lievi al volto e al capo con dei pugni, prima di essere bloccato e consegnato ai carabinieri, che lo hanno arrestato. Lo straniero, senza fissa dimora, ha vari precedenti per reati violenti.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA