Centrale, presi tre pusher

Delle due, una: o i poliziotti sono molto bravi a mimetizzarsi da acquirenti, oppure i pusher in stazione Centrale stanno perdendo colpi.

Lunedì pomeriggio due spacciatori sono stati arrestati dopo aver tentato di vendere droga ad altrettanti agenti in borghese scambiati per clienti in cerca della dose. In manette un gambiano di 37 anni e un 19enne della Nuova Guinea. Il primo aveva addosso 4,40 grammi di hashish e 9,38 grammi di marijuana, mentre il più giovane nascondeva 14,50 grammi di marijuana.

Poco dopo, nella stessa piazza Duca d'Aosta, i poliziotti della questura hanno arrestato un altro gambiano di 29 anni per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio. Lo tenevano d'occhio da un po' per il modo di muoversi nella piazza. La sensazione è stata giusta perché lo hanno visto mentre consegnava una bacchetta di hashish a un cliente, ma appena il pusher si è accorto di essere sotto osservazione ha tentato di scappare. Nella fuga si è trovato un agente davanti e lo ha colpito al viso, senza riuscire però ad evitare il blocco dei colleghi. In tasca aveva 4,30 grammi di hashish. (S.Gar.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA