Centrale, picchiata e rapinata per 20 euro

L'ha puntata da lontano, l'ha seguita con lo sguardo mentre si avviava alle macchinette per comprare il biglietto della metropolitana nella stazione Centrale. Senza farsi notare si è avvicinato alle sue spalle e appena ha tirato fuori una banconota da 20 euro l'ha aggredita, trascinandola per alcuni metri per farle mollare la presa.

A bloccare il rapinatore, un pachistano di 24 anni, sono stati i passanti allarmati dalle urla della vittima, una ragazza nigeriana della stessa età. L'episodio è avvenuto attorno alle 18 di lunedì all'altezza di piazza Duca d'Aosta ma, secondo quanto riferito dalla questura, si è svolto quasi tutto nella parte interna della stazione. Dopo aver afferrato i 20 euro della ragazza, il pachistano l'ha spinta a terra e ha tentato la fuga ma è stato circondato dai cittadini che lo hanno immobilizzato in attesa dell'arrivo della polizia.

L'uomo è risultato irregolare e già noto alle forze dell'ordine, mentre la giovane nigeriana è stata medicata sul posto ma non ha riportato ferite che hanno reso necessario il trasporto in ospedale. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 05:01

