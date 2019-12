Centosettanta messaggi in un giorno; minacce; botte a un collega. Lasciato da poco, un operaio milanese di 30 anni ha iniziato a perseguitare la ex fidanzata. Fino a prendere a pugni un collega colpevole di avere cercato di calmare una discussione tra i due. Sabato l'operaio è stato arrestato dai vigili che presidiano l'Ortomercato assieme ai colleghi dell'Unità Tutela Donne e Minori.

L'operaio sabato alle 4.30 si era presentato al box della ex fidanzata, che stava andando al lavoro. La donna, terrorizzata, si era barricata in auto e aveva chiamato un collega comune che era riuscito a calmare l'operaio. Ma quello stesso collega due ore dopo era stato picchiato all'Ortomercato dall'operaio che, interrogato, ha detto agli agenti che avrebbe «ucciso» la ex e il suo collega.

La ragazza a sua volta ha raccontato di aver lasciato l'operaio da poco, dopo anni, perché era diventato possessivo e violento. La giovane ha anche detto di essere stata chiusa a chiave in stanza qualche giorno fa, e ha mostrato agli investigatori la pioggia di 170 messaggi che lui le ha spedito in un giorno.

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

