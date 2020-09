Cento nuovi casi tra Milano e hinterland

Nuova impennata dei casi di coronavirus in Lombardia: ieri ne sono stati accertati 2671, contro i 109 del giorno precedente. Dei nuovi casi, secondo i dati elaborati dalla Regione, 44 sono debolmente positivi e 9 sono stati individuati dai test sierologici. L'impennata però dipende anche dall'imponente numero di tamponi eseguiti: ieri sono stati 20.781, contro i 9088 del giorno precedente. Il rapporto tra il numero di tamponi effettuati e i positivi riscontrati si mantiene sull'1,3%.

In calo le vittime: ieri sono state due, contro le sei del giorno precedente. I ricoveri in ospedale sono 248 (+6), quelli in terapia intensiva 27 (+1). Il dato migliore è quello dei guariti e dei dimessi: ieri +158, contro i +24 di lunedì. Peggiora anche il dato dei nuovi contagiati nella provincia di Milano: ieri sono stati cento, più del doppio in 24 ore (erano stati 47 lunedì). Impennata anche a Milano città: ieri sono stati 43, contro i 27 del giorno precedente. Trenta i nuovi casi a Brescia, 9 a Bergamo, 25 a Monza e Brianza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 05:01

