Cento nuovi alberi e un'area per famiglie

Milano sempre più green. Alla fine dell'estate si vedrà alla Barona fiorire un bosco mignon, di fronte all'ospedale San Paolo, con cento nuovi alberi piantumati in autunno.

È l'intervento, realizzato dall'azienda Mellin nell'ambito di Cura e Adotta il Verde Pubblico: nascerà dunque una nuovo angolo verde in periferia, dedicata alle famiglie, ma soprattutto ai bambini, e curato per tre anni da Mellin che s'impegna, tra l'altro, a valorizzare un'area di 1400 metri quadrati accanto al San Paolo.

«È la dimostrazione di come, grazie la sinergia tra pubblico e privato, nascano progetti sostenibili e utili per la collettività», ha commentato l'assessore al Verde Pierfrancesco Maran, cogliendo l'occasione per fare un bilancio. «A Milano abbiamo oltre 450mila alberi e abbiamo l'obiettivo di piantarne 3 milioni entro il 2030, anche grazie al contributo di associazioni, cittadini e aziende». «Con la campagna Più alberi per i nostri bimbi, Mellin precisa l'amministratore delegato della multinazionale Fabrizio Gavelli - lancia un messaggio di vicinanza alle nuove famiglie con la creazione di spazi verdi lungo tutto il territorio italiano». L'obbiettivo è di piantare un albero ogni 50 nuovi nati in Italia per raggiungere 9000 esemplari ogni anno. Un impegno concreto che ha come fine ultimo non solo quello di aiutare le città dal punto di vista ambientale, ma anche di sostenere lo sviluppo di luoghi di ritrovo e benessere per genitori e i figli.(S.Rom.)

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

