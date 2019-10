Cenacolo 4.0, ora ha un'app e diventa social

Per i 500 anni di Leonardo il Cenacolo si proietta nel futuro grazie a un progetto digitale che comprende sito internet, pagine social e realtà aumentata. Tutto ruota intorno a un'app che permette percorsi interattivi aumentando molto la fruibilità del museo, una delle realtà culturali più note del mondo.

«La mancanza di una dotazione web era una lacuna che dovevamo colmare, anche per arginare realtà esterne che gestivano l'immagine del luogo» ha detto Michela Palazzo, direttore del Museo del Cenacolo Vinciano.

Il Cenacolo 4.0 è da agosto attivo su Instagram, a breve su Facebook e l'app è già scaricabile per mobile. Da essa si potrà anche prenotare e acquistare biglietti, oltre che avere informazioni e percorsi sulla Milano leonardesca, per bambini e per gli ipovedenti.

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

