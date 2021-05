Cena dopo il coprifuoco 13 avventori sanzionati

Avevano pensato bene di godersi una cena di pesce oltre al coprifuoco ma gli avventori di un locale in via Bronzetti sono stati beccati e sanzionati dalla polizia.

Non avevano calcolato che il commissariato è dietro l'angolo. Così domenica sera alle 2330 alcuni poliziotti hanno notato le luci accese dentro al ristorante, Pescadero. Dentro così hanno trovato 13 avventori, in tavoli diversi, tutti identificati per la sanzione. Il locale, di proprietà di un uomo di 59 anni, è stato chiuso per 5 giorni.

Altri due contravventori al coprifuoco, invece, un italiano di 25 anni e un ecuadoriano di 27, entrambi ubriachi, sono stati arrestati dalla polizia in via Preneste perché, sorpresi a gironzolare all'1 e mezza, hanno reagito al controllo aggredendo gli agenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Maggio 2021, 05:01

