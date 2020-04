Celebrazioni di Pasqua senza fedeli, ma con rappresentanti del mondo della carità, del settore medico ospedaliero, della chiesa dalle genti e delle forze dell'ordine, che leggeranno su invito dell'arcivescovo Mario Delpini, nel rispetto delle indicazioni date dalla Conferenza episcopale italiana in ordine alle celebrazioni liturgiche pasquali, senza concorso di popolo. Lo ha annunciato ieri ai suoi fedeli la diocesi di Milano.

Oggi alle 17.30 durante la messa Nella cena del Signore saranno presenti due esponenti del settore della carità e del volontariato. Il giorno successivo alle 15 alla Passione del Signore parteciperanno due rappresentanti del personale medico sanitario. Sabato 11 aprile alle 21 è la volta degli esponenti della Chiesa dalle genti nella Veglia pasquale nella notte santà. E infine la santa messa di Pasqua delle 11 della domenica a leggere saranno due rappresentanti delle forze dell'ordine. I riti saranno celebrati vescovo in Duomo e trasmessi in diretta da Telenova (canale 14), ChiesaTV (canale 195) e Radio Marconi. Saranno anche fruibili in streaming sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale youtube chiesadimilano.

