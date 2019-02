Ceferin rieletto: «Fair play? Vigileremo Vicini alla Figc»

Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Aleksander Ceferin, ieri, oggi e domani. Rieletto per acclamazione presidente dell'Uefa fino al 2023, l'avvocato sloveno, numero 1 del calcio europeo, è pronto alle sfide del nuovo mandato, tanto da esporre alcuni punti nella conferenza stampa post-elezione.Fair play finanziario? «Se sono pronto a sanzionare grandi club come Manchester City e Psg qualora violino il Fair play? Assolutamente sì, qualsiasi società che vìola le regole sarà sanzionata da un organismo indipendente, non da me come presidente dell'Uefa».Al fianco della Federcalcio, alle prese col problema del razzismo negli stadi: «In Italia è un grosso problema. E sono vicino alla Figc. La mia opinione personale è che debba essere l'arbitro a interrompere la partita. Certi comportamenti sono inaccettabili». Chiaro e limpido, Ceferin.marco.zorzo@leggo.itriproduzione riservata ®