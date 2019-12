Ceferin, offside da rivedere: «Così non...Var»

MILANO - Il Var per forza, o quasi. Questo traspare dall'intervista che il presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin ha rilasciato al Daily Mirror. «Agli Europei dovremo usarlo, altrimenti tutti si lamenterebbero in caso di errori arbitrali. Mai sono stato un grande fan del Var, ma se dicessi che non lo utilizzassimo più verremmo uccisi».

Ceferin perplesso, a dir poco. Non a caso, la tecnologia in Champions non è stata introdotta subito. E in Europa League ancora si fa senza».

Poi ancora. «Ora sei in fuorigioco se hai il naso lungo». Per Ceferin la valutazione dell'offside al Var non è oggettivo: «tracciare le linee è un intervento soggettivo su qualcosa di oggettivo». Dal numero uno del calcio europeo una proposta: «Proporremo un cambiamento, una possibile tolleranza di 10-20 centimetri». Sulle nuove interpretazioni dei falli di mano i dubbi non sono solo quelli di Ceferin: «Recentemente il designatore Rosetti ha mostrato un fallo di mano ai nostri allenatori più importanti: per metà di loro era rigore, per l'altra metà no». Ancora: «In Inghilterra alcuni arbitri non controllano il Var, in Italia lo fanno per mezz'ora. È un casino». Appunto.(M.Sar.)

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA